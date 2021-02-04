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Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

4 февраля 2021 13:46
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Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

Минстрой не стал продлевать ковидные послабления.

В России возобновляется взимание штрафов за неуплату услуг ЖКХ, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборному. В документе, который имеется у «Известий», говорится об истечении срока постановления правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В Госдуме признают, что пандемия идет на спад, однако депутаты продолжат мониторить ситуацию с неплатежами. Эксперты считают, что управляющие компании будут рады возвращению штрафов, так как их отсутствие расслабило некоторых россиян.

1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. Как выяснили «Известия», уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Об этом говорится в официальном ответе замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному, полученном парламентарием 2 февраля.

Также там подчеркивается, что с начала этого года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений, которые были установлены кабмином в прошлом апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь.

В то же время Максим Егоров сообщил Анатолию Выборному, что совместно с Минтрудом предприняты меры, направленные на снижение социальной напряженности и поддержку граждан в условиях COVID-19.

«Действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420 “О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” продлено по 1 апреля 2021 года. В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», — уточняет ведомство.

Учитывая изложенное, эффективность мер соцподдержки граждан, обеспечение бесперебойной работы предприятиями ЖКХ, в том числе в условиях распространения COVID-19, решение о продлении действия постановления правительства 424 не принято, подчеркивается в ответе Минстроя.

Депутат Госдумы обращался в ведомство в конце декабря — на тот момент фиксировался рост заболеваемости COVID-19, а действие моратория по перечислению пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ и взносов на капремонт завершалось. Как сообщали «Известия», в письме он просил министерство проработать вопрос о продлении мер поддержки населения.

— В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же, по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией, — прокомментировал «Известиям» решение Минстроя депутат.

По его словам, однако Госдума всё равно будет «держать руку на пульсе» и мониторить ситуацию — все-таки многие граждане серьезно финансово пострадали в период пандемии, лишились работы, бизнеса, а их реальные доходы упали.

— Им потребуется дополнительная поддержка государства, и такие меры мы тоже подготовили, в том числе чтобы не возникло такое явление, как «трудовая бедность». Нельзя допустить, чтобы работающий человек находился на грани нищеты и всё заработанное равнялось сумме, указанной в платежке, — добавил Анатолий Выборный.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что 424-е постановление правительства изначально нельзя было принимать.

— Оно было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило. Скажем так, оно поддерживало всех подряд. Может быть, этот документ еще имел смысл в начале года, когда были введены жесткие ограничения, самоизоляция и многие, особенно пожилые люди, не могли заплатить за услуги ЖКХ через интернет. Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий смысл потерял, — пояснила она «Известиям».

По ее словам, во время осенней вспышки ковида многие регионы уже выработали систему поддержки граждан, поэтому решение Минстроя вернуться к штрафам абсолютно правильное. Особенно с учетом того, что пользовались этими послаблениями не всегда бедные и нуждающиеся люди, отмечает эксперт.

— Безусловно, в этой ситуации более осмысленной и конкретной мерой поддержки является субсидия. Она адресная и устанавливается в зависимости от уровня доходов человека, а также требует платежной дисциплины. То есть если гражданин не заплатит за услуги ЖКХ, то больше ее не получит, — пояснила Светлана Развортнева.

Этого же мнения придерживается исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина:

Граждане расценили это постановление как разрешение совсем не платить за услуги ЖКХ. Поэтому это обернулось для управляющих компаний и для отрасли катастрофой. Вы даже не представляете, какая у нас образовалась чудовищная дыра из-за этой инициативы. Теперь, когда пришло время платить по долгам, люди закатывают истерику и вообще не хотят ничего перечислять.

Апрель прошлого года, на который пришелся разгар пандемии, стал одним из самых проблемных для коммунальщиков. По данным Минстроя, в это время собираемость платежей населения за ЖКУ снизилась на 30%, среди предприятий падение было еще больше — на 45−50%. Но летом этот показатель начал восстанавливаться.

Впрочем, несмотря на послабления и пандемию, согласно данным статистики, в первом полугодии 2020-го долги населения за услуги ЖКХ в целом по стране сократились на 29 млрд рублей — до 731 млрд рублей — по сравнению с тем же периодом 2019 года. Также, согласно информации Росстата за первое полугодие 2020-го, общая задолженность по ЖКХ снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,24 трлн рублей. При этом долги за теплоснабжение достигают 505,4 млрд рублей, за водоснабжение и водоотведение — 209,6 млрд рублей и газоснабжение — 171 млрд рублей.

 

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