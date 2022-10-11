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РКС: за девять месяцев этого года бригады цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 3964 засора

11 октября 2022 14:14
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Так называемый «жирберг» образуется из мусора, который жильцы смывают в раковину, ванну и унитаз, забивая тем самым систему водоотведения.

Подозрительная субстанция из жира и остатков пищи в тряпках и салфетках - постоянный гость в трубах рядом с домами, где нарушают правила пользования канализацией. Так называемый «жирберг» образуется из мусора, который жильцы смывают в раковину, ванну и унитаз, забивая тем самым систему водоотведения и причиняя массу неудобств себе и соседям: невозможность воспользоваться ни одним краном и туалетом, отсутствие воды, плохой запах в помещении, излив стоков на улице рядом с домом.

За девять месяцев этого года бригады цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 3964 засора. По некоторым адресам приходится выезжать раз в месяц или чаще: так, например, «жирберг» регулярно застревает в трубах по адресу ул. Новокомсомольская 40-42 / Парниковая, 36. И каждый раз при прочистке специалисты вытаскивают из колодцев ком из пищевых остатков и средств личной гигиены. А на проспекте Карла Маркса, где расположилось медицинское учреждение, часто достают «жирберга» в бинтах и повязках.

Нарушения работы системы водоотведения в 99% случаев - это следствие нарушения правил пользования канализацией. В «РКС-Самара» обновили адреса домов. где некомфортно жить из-за частых коммунальных сбоев, возникших по вине жильцов.

Список домов с самыми частыми засорами:

- ул. Ерошевского, 84

- ул. Гагарина, 15

- пр. Карла Маркса, 165а, б, г

- ул. Куйбышева, 104

- ул. Ново-Вокзальная, 201

- ул. Новокомсомольская 40-42 / Парниковая, 36

- ул. Тихвинская, 28

- ул. Чернореченская, 31

- п. Мехзавод, кв. 10, д. 21

РКС напоминает в картинках, что категорически нельзя смывать в унитаз, раковину и ванну, если хочется жить в комфорте: