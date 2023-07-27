«РКС-Самара»: жители дома 201 по улице Ново-Вокзальной никак не запомнят правила пользования канализацией

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Так называемый «жирберг», субстанция из жира, остатков пищи, тряпок и салфеток, образуется из мусора, который жильцы смывают в раковину, ванну и унитаз. Жирберг способен забивать трубы практически любого диаметра, вызывая тем самым изливы сточных вод на поверхность. Избавиться от таких засоров крайне сложно: их нужно не просто пробить, но еще необходимо весь жирный застывший мусор вытащить из труб, а остатки промыть и размыть горячей водой под высоким давлением. Для этого нужны не только руки опытных специалистов, но и сложная техника.

Именно такие засоры и такие работы сотрудники «РКС-Самара» проводили по адресу ул. Ново-Вокзальная, 201 двенадцать!!! раз в прошлом году и уже пять раз в 2023! Коротко говоря, жители, нарушая правила пользования канализацией, сами забивают уличные сети водоотведения, и сами потом страдают.

Терпение работников цеха эксплуатации канализации закончилось. Они решили отпугнуть жирберга деревянным туалетом, напомнив тем самым жителям самые элементарные правила пользования канализацией.

Жир и масло нельзя смывать в раковину или унитаз. Необходимо собрать остатки с посуды салфеткой и выбросить в ведро.

Категорически нельзя смывать предметы и отходы, которые не растворяются в воде: тряпки, плотную бумагу, средства гигиены, средства контрацепции, ватные палочки, очистки, одноразовые маски и пр.

Особую опасность представляют остатки строительного мусора, несмываемые наполнители кошачьего туалета, полиэтиленовые пакеты.

На ул. Ново-Вокзальной 201, как впрочем, и по другим адресам «домов-грязнуль», не нашлось ни одного жителя, кто бы признался в том, что он сделал что-то не так, всегда во всем виноваты соседи. Но жирбергу всё равно, он придет ко всем сразу!

Фото: «РКС-Самара»