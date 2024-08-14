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"РКС-Самара" завершили перекладку одного из участков Главного Безымянского коллектора

14 августа 2024 12:18
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"РКС-Самара" завершили перекладку одного из участков Главного Безымянского коллектора

«РКС-Самара» продолжают постепенное обновление крупной коммунальной магистрали - Главного Безымянского коллектора (ГБК). В этом году масштабные работы ведутся на двух участках в Кировском районе.

На ул. Алма-Атинской  в районе 72 дома завершена перекладка отрезка трубы в 118 метров. Здесь был разрыт большой котлован, на восьмиметровой глубине рабочие убирали остатки старого коллектора и монтировали новые элементы трубы «Спиролайн», накручивая их одну на другую. Сейчас здесь рабочие ведут обратную засыпку котлована.

На ул. Ставропольской около Безымянского кладбища основная перекладка почти завершена - здесь обновляют 453 метра коллектора, сейчас идёт строительство канализационной камеры.

Главный Безымянский коллектор - самый крупный в Самаре. Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на Городские очистные канализационные сооружения. Труба была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Обновить разом весь коллектор (протяжённость - почти 38 км) невозможно, поэтому перекладки идут поэтапно. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод - остановить приём стоков невозможно, и глубиной залегания труб, далеко не вся техника предназначена для работы в таких условиях.

Замена указанных участков значительно улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах. После окончания работ на всех участках будет восстановлено благоустройство.

Теги: РКС-Самара

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