«РКС-Самара» завершили 2020 год, оформив почти 200 отчетов о работе

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«РКС-Самара» является гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения. Деятельность предприятия находится под строгим контролем многочисленных проверяющих органов. Только в декабре 2020 - январе 2021 года сотрудники предприятия оформили и отправили в контролирующие органы разных профилей и уровней почти 200 отчетов.

Специалисты «РКС-Самара» отчитываются по всему процессу производства: от водозабора до выпуска очищенных сточных вод, включая контроль состояния источников, буквально, до состояния молекул. Этого требует современное законодательство.

Ежегодно количество отчетных документов увеличивается. По итогам работы в 2020 году «РКС-Самара» подготовили в несколько раз больше отчетов, чем десять лет назад. Некоторые отчеты насчитывает несколько сотен страниц. Причем каждый документ формируется в электронном и бумажном виде. Жители города могут быть спокойны: деятельность предприятия находится под строгим контролем, все законодательные акты, требования и правила исполняются.