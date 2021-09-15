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«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами

15 сентября 2021 12:30
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«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами

«РКС-Самара» запустили в работу сервис «Видеоконсультация». С его помощью можно задать любые вопросы по начислениям, квитанциям, оплате, задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.

Воспользоваться видеоконсультацией могут все абоненты «РКС-Самара», зарегистрированные в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. Это поможет избежать очередей в центре обслуживания клиентов, получить ответы без необходимости ехать в транспорте и находиться в местах скопления людей.

Для того чтобы получить видеоконсультацию, необходимо войти в свой личный кабинет https://lk.samcomsys.ru/, зайти в «Виртуальную приёмную», выбрать вкладку «Приём по видеосвязи» и записаться на любое свободное время. 

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

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