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«РКС-Самара»: воровство и вандализм – главная угроза безопасности на местах земляных работ

14 февраля 2022 14:12
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Металлические ограждения на местах вскрытий «РКС-Самара» постоянно попадают под удар как воров, так и мелких хулиганов.

Металлические ограждения на местах вскрытий «РКС-Самара» постоянно попадают под удар как воров, так и мелких хулиганов. Так, в 2021 году злоумышленники похитили больше 200 щитов и стоек из металла, прихватив заодно и пару десятков знаков, обозначающих дорожные работы и запрещающих проезд. Кроме материального ущерба компании преступники постоянно создают опасную ситуацию для жителей, которые могут упасть в яму и получить серьёзные травмы. 

На ул. XXII Партсъезда неизвестные похитили целый комплект ограждений. Сам факт того, что они своровали приспособления, призванные сохранить здоровье и жизнь, говорит об их неспособности думать о последствиях. Поэтому и о заметании следов они не подумали в буквальном смысле: на свежем снегу остались четкие отпечатки. По ним специалисты ресурсоснабжающей компании и вышли к тому месту, где преступники временно припрятали похищенное. Металлические части ограждений злоумышленники закопали в сугроб, видимо, собирались сдать в один из пунктов приёма металлолома, расположившихся неподалёку. 

На месте вскрытия установили другой комплект ограждений, но и там настойчивые охотники за металлом нашли, чем поживиться: украли все стойки, на которых была закреплена сигнальная сетка. После этого сотрудники ресурсоснабжающего предприятия обезопасили яму деревянными щитами, разработанными в «РКС-Самара» в качестве альтернативы. На этот раз ограждение осталось на месте. 

Щиты и знаки закрывают проход к вскрытиям, обеспечивают безопасность пешеходов и машин, но иногда это не останавливает даже обычных жителей. Одним щиты просто мешают, другим хочется похулиганить: они сдвигают ограждения, ломают, сбрасывают в яму, закрашивают и снимают информационные таблички и знаки. 

 Место земляных работ – это территория повышенной опасности, которая должна быть оформлена по всем правилам, чтобы не произошёл несчастный случай с человеком, не пострадала техника. Воровство ограждений преступниками и вандализм со стороны жителей – это прямая угроза здоровью и жизни. Компания постоянно работает над улучшением ограждений и повышением безопасности на месте работ. Но жители тоже должны ответственно и с пониманием относиться к огороженным участкам. О случаях порчи или воровства ограждений можно сообщать в диспетчерскую «РКС-Самара» по тел. 334-75-12 и 336-86-51, а также через сервис «Водный сигнал» через мессенджеры по тел. +79170137007.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

 

Теги: РКС-Самара

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