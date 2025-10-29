«РКС-Самара» усилят работу дежурных служб в дни праздников и спортивных мероприятий

175

С 2 по 8 ноября «РКС-Самара» перейдут на усиленный режим работы. В период праздничных выходных и проведения в Самаре международного форума «Россия – спортивная держава» предприятие обеспечит повышенную готовность дежурных служб. Сотрудники диспетчерской службы, как всегда, будут трудиться круглосуточно, а число дежурных бригад и техники будет увеличено для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Специалисты предприятия совместно с представителями городской администрации обследовали гостевые маршруты и площадки, где будут проходить мероприятия. Проверили, как выполнено благоустройство после земляных работ, привели в порядок коммуникации, провели возможные профилактические мероприятия.

Для хорошего настроения и поднятия спортивного духа креативные сотрудники «РКС-Самара» тематически оформили несколько крышек колодцев на площадках мероприятий международного форума.