«РКС-Самара» традиционно поблагодарили «Надежных партнеров»

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В третий раз «РКС-Самара» организовали встречу с абонентами – исполнителями коммунальных услуг, которые в течение года зарекомендовали себя как «Надежные партнеры». В этом году поздравляли и награждали не только тех, кто в течение нескольких лет отличался полной своевременной оплатой, но и две другие группы абонентов. Одни в 2021 году выбрались из категории должников, другие поддержали предложение ресурсоснабжающей компании и первыми перешли на дистанционные способы обмена документами и передачи показаний приборов учета.

«Мы понимаем, какие усилия вам потребовались, чтобы преодолеть все трудности. Мы высоко ценим и благодарим вас за стремление погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, поддержать высокую планку добросовестных плательщиков, стремиться к новому, – сказала директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара», Елена Боева. - Мы уверены, что и в дальнейшем сможем положиться на ваше ответственное отношение к делу, что вы сможете поддержать нас в добрых начинаниях и стремлении сделать предоставляемые услуги качественнее».

Постоянный «Надежный партнер»:

ТСЖ "Кировское-2"

МП ЭСО

ОСЖ

«Надежный партнер» 2021 года:

ТСЖ "ОЛИМПИЯ ПАРК"

ООО "АУК"

ГУ МЧС России по Самарской области

ГБУЗ "Самарский областной клинический наркологический диспансер"

ГАУ Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"

МАУ г.о. Самара "Парки Самары"

ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»

«Надежный партнер» - новатор:

ООО СЗ "Шард"

ООО "БЦ "Сфера"

УФПС Самарской области - филиал АО "Почта России"

МБУК г.о.Самара "СМИБС"

ИП Ивановская Наталья Филипповна

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков, поздравляя надежных партнеров, сказал: «Мы стремимся к тому, чтобы должников не было вообще и очень благодарны каждому из вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Со своей стороны, если кому-то из вас понадобится наша помощь, вы всегда можете на нее рассчитывать. Мы так понимаем настоящее партнерство и поддержку».