«РКС-Самара»: теперь за содержание территории вокруг пожарных гидрантов должны отвечать владельцы земли

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Специалисты «РКС-Самара» обслуживают 4 876 пожарных гидрантов. Они по графику обходят и осматривают оборудование, проверяют их техническое состояние. За первые три месяца 2021 года в Самаре капитально отремонтированы 93 гидранта и установлены 36 новых.

За территорией, прилегающей к пожарным гидрантам, должны следить владельцы этой территории и обслуживающие ее организации, это требование федерального законодательства (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Прежде всего, это касается учебных заведений, предприятий и органов власти. Крышки колодцев должны быть очищены от мусора, снега, грунта, на них запрещено ставить транспорт, блоки и плиты. С 2021 года в список работ добавилась очистка подъездных путей к гидрантам. «РКС-Самара» несколько лет активно сотрудничает с организациями, которые помогают проводить профилактику оборудования, внимательно следят за содержанием территорий вокруг колодцев с противопожарными установками.

Ресурсоснабжающая организация по регламенту должна проводить осмотры гидрантов два раза в год, но работоспособность противопожарное оборудование должно сохранять круглогодично. И в этом случае помощь от предприятий и своевременные сообщения о неисправностях на гидранте могут спасти от беды.





