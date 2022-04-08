«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

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«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения 12, 13 и 14 апреля 2022 года.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ с отключением водоснабжения по следующим адресам:

Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.