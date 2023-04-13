"РКС-Самара" списали 1 миллион рублей пени у своих должников

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Вместе с остатками снега растаяли и пени. Но не у всех, а только у участников весенней акции «РКС-Самара». Условия были просты: оплатить долг за холодное водоснабжение и водоотведение с 1 по 31 марта. Дальше - дело техники, накопившиеся пени были списаны автоматически.

В акции приняли участие почти 24 тысячи абонентов, они погасили долг общей суммой почти 24 миллиона рублей. И как результат - было списано пени на 1 миллион рублей. Многих так вдохновила перспектива избавиться от финансового наказания, что они за один раз гасили долг, превышающий 10 000 рублей. Абоненты, которые оплатили долг после 20 марта, увидят изменения в начислениях в квитанции за апрель - документ поступит в мае.

«РКС-Самара» благодарит всех, кто своевременно и в полном объёме оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения и откликается на приятные акции от компании.