«РКС-Самара»: сегодня новый рекорд в рабочем процессе поставил слесарь Алексей Лазарев

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Дело мастера боится: в каждом цехе «РКС-Самара» есть сотрудники, которые выполняют свою работу с блеском, а трудности воспринимают как вызов и новый опыт. Сегодня новый рекорд в рабочем процессе поставил Алексей Лазарев.

Алексей Константинович, слесарь АВР 4 разряда ЦЭВС-2, отвечает за водоразборные колонки. За годы работы хорошо изучил устройство и решил попробовать себя на звание Мастера. В задачу входило разобрать и собрать водоразборную колонку. Причём, не на тренировочном стенде, а прямо «в поле» - на улице Серноводской посёлка Зубчаниновка.

Норма времени – 47 минут, Алексей Лазарев отвёл себе полчаса. Основные работы проводил в колодце под колонкой: разобрал подающую трубу и приёмник, очистил детали, собрал и установил устройство на прежнее место. Итог: вся работа заняла 8 минут 21 секунду! Комиссия зафиксировала рекорд, отметив, что скорость не повлияла на хорошее качество работы.

Поздравляем Алексея Константиновича с присвоением звания Мастера!