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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

4 октября 2024 15:56
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

8 октября планируется заменить пожарный гидрант на сетях по пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.

9 октября для замены ввода и пожарного гидранта по Канатному переулку будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 17:00 по адресам: пер. Канатный, 3, 5, 6, 7, 8, 13.

Адрес установки бойлера: пер. Канатный, 7.

10 октября планируется демонтаж и монтаж трёх запорных арматур диаметром 200 мм, монтаж 10 метров вводного и напорного трубопровода насосных агрегатов диаметров 200 мм на ул. Урицкого. С 10:00 до 15:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 28, 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

Адрес установки бойлера: ул. Урицкого, 30 В.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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