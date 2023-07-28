«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

1 августа для замены трёх задвижек диаметром 300 мм на ул. Киевской д.10 холодная вода будет отключена с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. Киевская, 6к1, 6к2, 6к3, 10б, 10, 12, 14; ул. Карла Маркса, 32, 63, 61/1, 122, 124, 126, 128, 126а, 130, 132; ул. Магнитогорская, 1, 3, 5; ул. Пролетарская: 167, 169, 171, 173, 175, 169а, 177, 177а; ул. Гагарина: 1; ул. Тухачевского: 90а, 92.

Адрес установки бойлера: ул. Магнитогорская, 3; ул. Киевская, 10.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.