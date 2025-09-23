«РКС-Самара» расширили функционал чат-бота «Водный сигнал»

138

Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» расширила функционал чат-бота «Водный сигнал» @vodasignal_sks_bot в мессенджере Telegram. Теперь бот стал полноценной площадкой для обратной связи с горожанами.

Расширенные опции «Водного сигнала» включают:

- возможность передачи информации о проблемах на уличных сетях водоснабжения или водоотведения;

- передачу сообщений об открытых колодцах;

- уточнение статуса заявки;

- проверку адресов, по которым отсутствует водоснабжение;

- возможность подписаться на уведомления по конкретному адресу: если по нему будет плановое отключение водоснабжения, пользователь получит сообщение.

Напоминаем, что по вопросам начислений и оплаты, передачи показаний приборов учёта, лицевых счетов и других сбытовых вопросов в Telegram работает чат-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot.