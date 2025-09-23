Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
«РКС-Самара» расширили функционал чат-бота «Водный сигнал»

23 сентября 2025 11:00
138
Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» расширила функционал чат-бота «Водный сигнал» @vodasignal_sks_bot в мессенджере Telegram. Теперь бот стал полноценной площадкой для обратной связи с горожанами.

Расширенные опции «Водного сигнала» включают:

- возможность передачи информации о проблемах на уличных сетях водоснабжения или водоотведения;

- передачу сообщений об открытых колодцах;

- уточнение статуса заявки;

- проверку адресов, по которым отсутствует водоснабжение;

- возможность подписаться на уведомления по конкретному адресу: если по нему будет плановое отключение водоснабжения, пользователь получит сообщение.

Напоминаем, что по вопросам начислений и оплаты, передачи показаний приборов учёта, лицевых счетов и других сбытовых вопросов в Telegram работает чат-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot.

РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
22 сентября 2025, 10:00
Работы планируется провести на следующей неделе. ЖКХ
381
Адреса возможных отключений воды.
19 сентября 2025, 15:56
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
521
В честь 116-летия со дня запуска городской системы водоотведения сотрудники «РКС-Самара» поздравили самарчанок
19 сентября 2025, 11:47
История водоотведения напрямую связана с изменением облика города: с появлением канализации в начале прошлого века улицы стали чище, улучшилось санитарное... ЖКХ
458

20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
621
