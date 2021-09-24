«РКС-Самара» проводят акцию «Путешествуй без долгов» на ЖД-вокзале Самары и в аэропорту Курумоч

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Жители и гости Самары, которые приезжают на железнодорожный вокзал или в аэропорт, никак не ожидают встретить там представителей ресурсоснабжающей компании. Но 23 и 24 сентября такая встреча стала возможной: эти два дня на вокзалах работал выездной центр обслуживания клиентов «РКС-Самара».

Для кого-то такая встреча осталась незамеченной, а кто-то вспомнил о неоплаченной квитанции и смог оплатить долги прямо перед поездкой. Также специалисты выездного центра помогали правильно оформить приборы учёты водоснабжения, делали сверку расчётов, получали консультации по оптимизации своих платежей, учились пользоваться личным кабинетом и дистанционно передавать показания приборов учета.

В следующий раз к работникам «РКС-Самара» могут присоединиться судебные приставы, которые будут не обучать и помогать, а требовать исполнения решений суда. Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед поездкой необходимо удостовериться в отсутствии долгов. Есть такая новая примета – только путешествие без долгов может быть удачным.