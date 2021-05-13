«РКС-Самара» проверяет частный сектор Октябрьского района на предмет незаконных подключений

72

Благополучный вид дома еще не показатель добросовестности его хозяина: часто красивые фасады скрывают нарушения закона. В «РКС-Самара» это знают хорошо. Ежегодно выявляются незаконные подключения к системе водоснабжения и канализации именно таких: благополучных и дорогостоящих строений.

В этом году поиски состоятельных нарушителей продолжатся. Со вчерашнего дня рабочая группа «РКС-Самара», состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности начала масштабную проверку частного сектора Октябрьского района: ведется поиск незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения.

На этот раз сотрудники ресурсоснабжающей организации будут оследовать домовладения от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка и далее в сторону ул.Сов.Армии. Контролеры будут проверять, соответствуют ли оплата и документы реальной картине потребления воды и услуг водоотведения.

Незначительные отклонения к серьёзным последствиям не приведут, главное, не нужно обманывать и юлить. Закон будет суров к потребителям, которые без каких-либо ограничений расходуют воду на полив, бассейн, баню, а оплачивают копейки по тарифу «вода из колонки». Помимо принудительного отключения от ресурсов самовольщиков ждут начисления по принципу «круглосуточное потребление воды по сечению трубы за три года», а это – сотни тысяч или даже миллионы рублей. В случае несогласия - судебные разбирательства, ни одно из которых компания «РКС-Самара» не проиграла.

Сохранить время, деньги и нервы можно, обратившись в ресурсоснабжающую компанию самостоятельно, до прихода специалистов рабочей группы. В этом случае незаконное пользование водой также нужно будет оплатить, но в меньших размерах, а специалисты предприятия окажут всю необходимую помощь в оформлении подключения и не привлекут к данному случаю внимания правоохранительных органов и СМИ.

«РКС-Самара» будут наводить порядок в системе учёта водоснабжения и водоотведения и выявлять самовольщиков до тех пор, пока в Самаре не останется ни одного незаконного подключения!