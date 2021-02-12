«РКС-Самара» проведёт дистанционную экскурсию по музею истории самарского водопровода

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2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появятся ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

Просветительская книга о воде

Вода в доме, квартире: чистая, питьевая, доступная круглосуточно – не роскошь, а необходимое условие цивилизованной и комфортной жизни. А ведь совсем недавно воды в самарских домах не было, при этом жители не поддерживали строительство водопровода. Люди считали воду стихией, как огонь, которую нельзя приручить, и которая может нанести вред и разрушить жильё.

Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда за него взялся Пётр Алабин, который занял пост городского головы. Он начал с подготовки общественного мнения: регулярно выступал перед населением, доказывал людям необходимость строительства водопровода и полезные свойства воды. В качестве железного аргумента стали использовать специализированную литературу: так, в нашем музее хранится книга «Вода. Изложение для образованных читателей и читательниц» немецкого учёного Эмиля Адольфа Росмэслера. В ней можно ознакомиться со всеми свойствами воды, как она появляется в реках и подземных источниках, чем отличается по составу, как ее применять в повседневной жизни и в чём её польза.