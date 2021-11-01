«РКС-Самара» просит своих абонентов ограничить посещение центров обсл уживания

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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «РКС-Самара» просит своих абонентов ограничить посещение центров обслуживания клиентов. Все вопросы можно решить по телефонам 207-25-40 (многоквартирные дома) или 207-28-23 (частный сектор), по электронной почте info@samcomsys.ru или через «Виртуальную приёмную» для пользователей личного кабинета https://samcomsys.ru/messages/13020

Особо подчёркиваем, что все дистанционные способы работы – телефоны, электронная почта – по-прежнему работают. Прежде чем принять решение о посещении центра обслуживания клиентов, позвоните или направьте вопрос по электронной почте.

Как оплатить квитанции «РКС-Самара» без комиссии:

- через личный кабинет на сайте samcomsys.ru,

- через банкоматы и терминалы «Газпромбанк», «Банк ВТБ», «Почта Банк»,

- через операционистов «Почта России», «Земский банк»,

- через платёжный сервис «А 3».

Как передать показания приборов учёта водоснабжения:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- через оператора Почты России с 7 по 20 число каждого месяца;

- через электронные терминалы в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение и через оператора ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди!) с 7 по 23 число каждого месяца.



