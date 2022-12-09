«РКС-Самара» приглашают УК, ТСЖ, ЖСК принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!»

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УК, ТЖС, ЖСК – это особая группа абонентов «РКС-Самара», которые несут ответственность не только за себя, но и за жителей всех домов, находящихся на их обслуживании. Каждый житель может быть дисциплинированным плательщиком, но дойдут средства до ресурсоснабжающей организации или нет, зависит во многом от руководства УК, ТСЖ, ЖСК. В благодарность дисциплинированным абонентам данной категории «РКС-Самара» ежегодно проводит акцию «В Новый год – без старых долгов!»

В прошлом году участниками акции стали 278 компаний. Главное условие – отсутствие долгов и оплата авансом декабря. Таким абонентам дарят небольшие сувениры и возможность участвовать в розыгрыше полезных подарков.

Также «РКС-Самара» ежегодно отмечают абонентов - надёжных партнёров. В прошлом году это были организации бюджетной сферы, которые за год смогли избавиться от долгов. В этом году будут награждены компании в номинации «PROБудущее», которые поддерживают начинания РКС, активно пользуются электронными сервисами, на кого всегда можно положиться.

Итоги акции будут подведены в начале следующего года.