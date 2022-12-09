Я нашел ошибку
Главные новости:
Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 15 тыс. "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 15 тыс. кв. метров
«РКС-Самара» приглашают УК, ТСЖ, ЖСК принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!»
«РКС-Самара» приглашают УК, ТСЖ, ЖСК принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!»
В Самаре задержали серийную воровку
В Самаре задержали серийную воровку
Пьяный житель Самарской области угнал "КАМАЗ" и попал на нем в ДТП
Пьяный житель Самарской области угнал "КАМАЗ" и попал на нем в ДТП
В Самаре заместитель директора Росгвардии принял участие в открытии мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН
В Самаре заместитель директора Росгвардии принял участие в открытии мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН
На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев
На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев
в РФ могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан
В РФ могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан
поджог мог стать причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»
Поджог мог стать причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.57
-0.37
EUR 65.68
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» приглашают УК, ТСЖ, ЖСК принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!»

9 декабря 2022 10:12
65
«РКС-Самара» приглашают УК, ТСЖ, ЖСК принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!»

УК, ТЖС, ЖСК – это особая группа абонентов «РКС-Самара», которые несут ответственность не только за себя, но и за жителей всех домов, находящихся на их обслуживании. Каждый житель может быть дисциплинированным плательщиком, но дойдут средства до ресурсоснабжающей организации или нет, зависит во многом от руководства УК, ТСЖ, ЖСК. В благодарность дисциплинированным абонентам данной категории «РКС-Самара» ежегодно проводит акцию «В Новый год – без старых долгов!» 

В прошлом году участниками акции стали 278 компаний. Главное условие – отсутствие долгов и оплата авансом декабря. Таким абонентам дарят небольшие сувениры и возможность участвовать в розыгрыше полезных подарков.

Также «РКС-Самара» ежегодно отмечают абонентов - надёжных партнёров. В прошлом году это были организации бюджетной сферы, которые за год смогли избавиться от долгов. В этом году будут награждены компании в номинации «PROБудущее», которые поддерживают начинания РКС, активно пользуются электронными сервисами, на кого всегда можно положиться.

Итоги акции будут подведены в начале следующего года.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На станции водоподготовки «РКС-Самара» обновили запорную арматуру
07 декабря 2022, 15:56
На станции водоподготовки «РКС-Самара» обновили запорную арматуру
Каждая труба на насосно-фильтровальной станции - это крупная магистраль, от которой зависит водоснабжение всей Самары. ЖКХ
390
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.
02 декабря 2022, 15:59
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю с кратковременным отключением воды
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. ЖКХ
1491
В РКС-Самара началась акция с подарками для абонентов
02 декабря 2022, 09:42
В РКС-Самара началась акция с подарками для абонентов
Подарки уже ждут участников в центрах обслуживания клиентов: для получения нужно предъявить чек об оплате. ЖКХ
742

В центре внимания
Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен.
8 декабря 2022  17:29
«Вы явлены как проводники патриотизма, мужества, самоотверженности» - Глава региона встретился с земляками - Героями Отечества
1298
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.
8 декабря 2022  16:33
Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса
447
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
8 декабря 2022  10:05
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
302
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.
7 декабря 2022  18:55
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
450
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
7 декабря 2022  18:39
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
479
Весь список