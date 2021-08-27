«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»

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Главная цель программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» – провести на условиях софинансирования питьевую воду и канализацию в дома всех жителей Самары и избавить город-миллионник от водоразборных колонок и выгребных ям. Это улучшит экологическую обстановку и общий облик нашего города.

На сегодняшний день в Самаре 145 частных домов подключены к центральному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом». В «РКС-Самара» обращаются группы жителей, чтобы подключаться не по одному дому, а целыми улицами. В этом случае часть затрат делится между всеми домохозяйствами, что всем очень выгодно. В настоящее время ведутся работы по подключению группы домовладений по улицам Возрождения и Финской, а также по Смышляевскому шоссе.

Программа «Удобства с улицы – в дом» начала действовать в 2021 году. На конец августа 123 самарца уже подали заявки на участие в данной программе, сейчас проходят обследования и проектные работы.

Необходимо отметить, что до конца текущего года действуют льготные условия, которые предоставляет «РКС-Самара» для желающих подключиться к городским сетям водоснабжения и канализации. «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие ресурсоснабжающей организации в реализации этих программ.



