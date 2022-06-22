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Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
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«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам

22 июня 2022 14:15
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Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.

21 июня состоялся годовой отчёт «РКС-Самара» перед представителями региональной и муниципальной власти, областными и городскими депутатами. Ресурсоснабжающее предприятие по собственной инициативе каждый год презентует результаты своей работы. Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения. 

Главный управляющий директор Владимир Бирюков рассказал о реализации инвестиционной и производственной программ предприятия, об основных проектах, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения Самары. В 2021 году инвестиции ресурсоснабжающей компании составили почти 1,3 млрд рублей. А весь объём концессионных вложений до 2047 года со стороны «РКС-Самара» превысит 17 миллиардов рублей. В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» проводится реконструкция Городских очистных канализационных сооружений, направленная на улучшение очистки стоков города-миллионника. 

По мнению Григория Теряна, заместителя генерального директора «Российских коммунальных систем», во многом это результат успешной совместной работы областной и городской администраций и «РКС-Самара» по реализации концессионного соглашения, одного из самых успешных в стране. 

По словам Первого заместителя Главы г.о. Самара Владимира Василенко, таких масштабных проектов в нашем городе не было почти полвека. «Мы видим в реальности результаты государственно-частного партнёрства. Вложения приносят изменения в лучшую сторону, создавая запас прочности всей системы водоснабжения и водоотведения на десятилетия вперёд», - сказал Владимир Василенко. 

Продолжается строительство водоводов д-600 мм и насосных станций от НФС-2 до посёлка Управленческий. Завершение проекта и пуск мягкой питьевой воды в этот район Самары планируется в конце 2023 года. 

Начато проектирование водоводов д-1000 мм в Куйбышевский район. Благодаря реализации этого проекта мягкая волжская вода в 2024 году придёт туда, где традиционно пользовались жёсткой водой с повышенной минерализацией из подземных скважин.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков подчеркнул большую значимость этих проектов для всех жителей Куйбышевского и Красноглинского районов. Ведь именно оттуда сейчас поступают жалобы на жёсткую воду. Строительство новых водоводов и насосных станций позволит эту проблему решить раз и навсегда.

Отметила работу ресурсоснабжающего предприятия и депутат Самарской Губернской Думы Вера Попова. Она вручила Владимиру Бирюкову благодарность за активную работу на благо жителей Самары. 

После официальной части все участники мероприятия смогли увидеть один из объектов реконструкции – здание механических решёток. Сейчас идут пуско-наладочные работы установленного оборудования. Ввод в эксплуатацию улучшит качество механической очистки стоков, автоматизирует часть работы и даст возможность ввести в действие более сложные механизмы тонкой очистки. 

Не обошли стороной и вопрос неприятного запаха в Куйбышевском районе Самары. Реконструкция ГОКС позволила снять с ресурсоснабжающего предприятия все подозрения. Приглашённые собственными глазами увидели, что теперь  приёмная камера, куда стекаются все стоки города, перекрыта, на ней установлено здание механических решёток с функцией очистки воздуха. Теперь на ГОКС просто нет открытого источника запаха.

Оценивая работу ресурсоснабжающего предприятия, Владимир Василенко подчеркнул: «Жители города не всё видят и замечают. И из-за этого недооценивают масштаб и значимость той работы, которая выполняется. Сегодня всё должно встать на свои места». 

 

Фото:    РКС-Самара

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