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Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

2 июля планируется заменить узел на ул. Демократической. Для этого с 9:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Демократическая , 6, 4, 2Б.

В этот же день 2 июля будет проводиться подключение жилого дома на ул. Соколова. Для этого подача ХВС будет ограничена с 08:00 до 20:00 по адресам: ул. Соколова, 36, 38, 61, 17а, 34 (стр. 5кж).

2 и 3 июля на ул. Молодогвардейской будет произведена замена вводного трубопровода д-100мм, напорного трубопровода д-100мм, насосного агрегата, запорной арматуры д-100мм и демонтаж/монтаж технологической схемы д-100мм. Для этого подача ХВС будет ограничена 2 июля с 8:30 до 17:00, 3 июля с 8:30 до 13:00 по адресам: ул. Молодогвардейская, 240, 238; ул. Полевая, 50.

4 июля планируется ремонт запорной арматуры д-300мм, запорной арматуры д-150мм, обратных клапанов д-150мм на ул. Никитинской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам: ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

5 июля для замены пожарного гидранта на ул. Бобруйской с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача ХВС по адресам: ул. Каменогорская, 3, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Бойлер: ул. Каменогорская, 3.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.