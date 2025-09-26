Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных уведомлениях о замене приборов учёта

26 сентября 2025 13:10
150
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных уведомлениях о замене приборов учёта

В почтовых ящиках самарцев регулярно появляются листовки, выполненные в виде квитанций, где содержатся настойчивые требования заменить приборы учёта. В них указываются законы, термины и цифры, создающие видимость официального документа. Подобные обращения распространяют коммерческие структуры, предлагающие свои услуги по завышенной стоимости.

«РКС-Самара» напоминают: такие материалы не имеют отношения к расчётам за коммунальные услуги и являются рекламой. Основанием для замены или поверки счётчиков служит только истечение установленного межповерочного интервала. Даты можно проверить в паспорте прибора, в квитанциях за холодное водоснабжение и водоотведение, а также в личном кабинете на сайте samcomsys.ru.

При необходимости поверку или замену счетчиков следует проводить в любой аккредитованной организации, имеющей право на выполнение метрологических работ.

 

