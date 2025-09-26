«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных уведомлениях о замене приборов учёта

150

В почтовых ящиках самарцев регулярно появляются листовки, выполненные в виде квитанций, где содержатся настойчивые требования заменить приборы учёта. В них указываются законы, термины и цифры, создающие видимость официального документа. Подобные обращения распространяют коммерческие структуры, предлагающие свои услуги по завышенной стоимости.

«РКС-Самара» напоминают: такие материалы не имеют отношения к расчётам за коммунальные услуги и являются рекламой. Основанием для замены или поверки счётчиков служит только истечение установленного межповерочного интервала. Даты можно проверить в паспорте прибора, в квитанциях за холодное водоснабжение и водоотведение, а также в личном кабинете на сайте samcomsys.ru.

При необходимости поверку или замену счетчиков следует проводить в любой аккредитованной организации, имеющей право на выполнение метрологических работ.