«РКС-Самара» подвели итоги акции «В Новый год – без старых долгов»

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Традиционно в конце каждого года «РКС-Самара» проводит акцию «В Новый год – без старых долгов». Более 7 600 самарцев, которые оплатили услуги водоснабжения и водоотведения за ноябрь и аванс за декабрь 2020 года, получили сладкие подарки. А те из них, кто зарегистрировался на сайте (2 116 жителей Самары), ожидали большого розыгрыша призов. И он состоялся!

Среди главных призов за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения – ужин в ресторане, множество необходимой бытовой техники и главный приз – сертификат в лечебно-оздоровительный центр «Matreshka Plaza».

Также состоялся розыгрыш среди исполнителей коммунальных услуг. Всего в 2020 году в акции «В Новый год – без старых долгов» приняли участие 304 УК, ТСЖ, ЖСК. Среди них разыграли 45 подарков: сертификаты в один из гипермаркетов, наборы хозяйственного инвентаря и электрические чайники.

Со всеми победителями свяжутся по телефонам, указанным при регистрации. Полный список победителей и видеозапись розыгрыша можно посмотреть на сайте https://samcomsys.ru/news/13590

«РКС-Самара» благодарит всех абонентов, которые не только вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, но и участвуют в поощрительных акциях!