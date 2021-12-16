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"РКС-Самара" отремонтировали и обновили оборудование на 13 насосных станциях подкачки для водоснабжения высотных домов

16 декабря 2021 11:26
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"РКС-Самара" отремонтировали и обновили оборудование на 13 насосных станциях подкачки для водоснабжения высотных домов

Насосные станции подкачки (НСП) есть практически в каждом дворе с многоэтажными домами. Эти неприметные с виду здания оборудованы мощными насосами, которые поднимают воду из распределительной сети до самых высоких этажей даже в часы максимального разбора. В 2021 году компания приняла объекты Куйбышевского района и бесхозные сети - теперь на балансе предприятия 198 станций подкачки. 

За год специалисты цеха провели планово-предупредительный ремонт на 13 станциях в Промышленном, Советском, Кировском, Железнодорожном и Куйбышевском районах Самары. Там заменили технологические трубопроводы и запорную арматуру. На четырёх НСП обновили насосы. Это помогло снизить энергозатраты и повысить надёжность работы системы водоснабжения. 

В 2022 году ремонт и модернизация продолжатся: на двух станциях установят агрегаты с высокой производительностью. 

Теги: РКС-Самара

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