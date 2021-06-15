«РКС-Самара» объявляет конкурс среди жителей города

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В Самаре есть две специализированные точки, где разрешён слив стоков, собранных из выгребных ям частного сектора: на улицах Олимпийской и Уральской. В остальные колодцы городской системы водоотведения сливать ЖБО категорически запрещено, поскольку из-за этого происходят засоры и заиливание канализации, сбой технологических процессов на очистных сооружениях, выход сточных вод на поверхность.

Слив жидких бытовых отходов недобросовестными владельцами или водителями ассенизаторских машин в водоемы, овраги и даже подземные коммуникации, вплоть до водопроводных колодцев, фиксируются регулярно. Это прямая угроза экологии города, здоровью и жизни самарцев!

Специалисты «РКС-Самара» проводят регулярные рейды и профилактические мероприятия, однако сил одной организации для приведения в порядок всей сферы недостаточно. Чтобы придать этой проблеме максимальную огласку, ресурсоснабжающее предприятие объявляет конкурс «Поймай с поличным нелегального ассенизатора».

Для участия в конкурсе необходимо снять на фото или видео факт слива жидких коммунальных отходов, вместе с адресом и (по возможности) фото машины прислать эти материалы на электронную почту ods@samcomsys.ru с пометкой «Конкурс «Нелегальный ассенизатор». Итоги будут подведены в феврале 2022 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(987)931-43-67.