"РКС-Самара" обновили часть Главного Безымянского коллектора

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Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку Главного Безымянского коллектора - заменили участок длиной 60 метров на проспекте Юных пионеров. В конце лета там произошло обрушение верхнего свода трубы диаметром 2000 мм. Железобетонный гигант разрушился из-за газовой коррозии: агрессивная среда, образующаяся от непрерывного течения стоков, буквально «изъела» свод коллектора изнутри, он не выдержал давления грунта и обвалился.

Перекладку проводили специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей предприятия, работы велись в сложных технологических условиях - ведь стоки всё это время шли по лотку коллектора, их невозможно было остановить.

На сегодня все основные работы на пр.Юных пионеров завершены: уложена новая пластиковая труба, участок засыпан и заасфальтирован. Движение по дороге от 155 дома до ул. Металлистов открыто. Осталось провести благоустройство газона, это будет сделано при благоприятных погодных условиях.