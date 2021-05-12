«РКС-Самара» непрерывно ведёт борьбу с дожниками

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«РКС-Самара» непрерывно ведёт борьбу с долгами, вызывая на разговор и действия тех, кто не платит за водоснабжение и водоотведение. И такая работа была бы в разы эффективнее, если бы сами должники не уходили от оплаты всеми возможными путями.

Так, УК «Ассоциация управляющих компаний» не оплатила услуги на сумму почти в 1,5 миллиона рублей. Более того, оплаты за предыдущие периоды производятся только после вынесения судебных решений в пользу «РКС-Самара».

Такой же тактики придерживается и ТСЖ «Тихая гавань-1» с долгом более 1 миллиона рублей. Многочисленные напоминания, приглашения на встречу, сообщения, визиты со стороны «РКС-Самара» - и никакой реакции от компании-должника. Итог: оплата накопившейся суммы только по исполнительным документам, которых уже шесть, и еще несколько находятся в стадии рассмотрения.

Необходимо отметить, что ответчики оплачивают не только потребленные ресурсы, но и судебные некопеечные издержки каждого судебного дела. Вряд ли такая ситуация устраивает жителей. Ведь эти средства можно было потратить с большей общей пользой.

На сегодня общая задолженность УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК за водоснабжение и водоотведение приближается к 500 миллионам рублей.