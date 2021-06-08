«РКС-Самара» назвали дома, где чаще всего забивается канализация

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В январе – мае 2021 года специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранили 2 266 засоров и промыли 96 километров уличных и внутриквартальных сетей водоотведения. Чаще всего они выезжали по следующим самарским адресам:

- ул. Победы, 16 – устраняли засоры в 2021 году 13 раз,

- пр. Георгия Митирева, 18 – 12 раз,

- ул. Ново-Вокзальная, 6 – 11 раз,

- ул. Физкультурная, 76 – 9 раз,

- ул. Самарская, 203 – 9 раз,

- ул. Ново-Вокзальная, 191 – 8 раз,

- ул. Волгина, 134 – 8 раз,

- ул. Чернореченская, 13 – 6 раз,

- пр. Волжский, 37 – 6 раз.

Главная причина возникновения засоров – грубейшие нарушения правил эксплуатации канализации! Каждый раз, устраняя засор, бригады вынимают из сетей и колодцев тряпки, средства гигиены, остатки строительных материалов и смесей.

Обращаем внимание жителей Самары: ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов и другой мусор! Они задерживают жир, образуют непроходимые засоры в трубах и становятся причиной излива стоков на поверхность. Также нетканый материал портит насосы на Городских очистных канализационных сооружениях, забивая и выводя из строя оборудование.

Напоминаем!

Это ни в коем случае нельзя бросать в унитаз и раковину!

1. Влажные салфетки, маски и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумагу.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.

Просим Вас соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в неё бытового мусора!