«РКС-Самара» назвали дома, где чаще всего забивается канализация

В январе – мае 2021 года специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранили 2 266 засоров и промыли 96 километров уличных и внутриквартальных сетей водоотведения. Чаще всего они выезжали по следующим самарским адресам:
Главная причина возникновения засоров – грубейшие нарушения правил эксплуатации канализации! Каждый раз, устраняя засор, бригады вынимают из сетей и колодцев тряпки, средства гигиены, остатки строительных материалов и смесей.
Обращаем внимание жителей Самары: ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов и другой мусор! Они задерживают жир, образуют непроходимые засоры в трубах и становятся причиной излива стоков на поверхность. Также нетканый материал портит насосы на Городских очистных канализационных сооружениях, забивая и выводя из строя оборудование.
Напоминаем!
Это ни в коем случае нельзя бросать в унитаз и раковину!
Просим Вас соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в неё бытового мусора!