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«РКС-Самара» назвали дома, где чаще всего забивается канализация

8 июня 2021 10:28
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РКС-Самара назвали дома, где чаще всего забивается канализация

В январе – мае 2021 года специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранили 2 266 засоров и промыли 96 километров уличных и внутриквартальных сетей водоотведения. Чаще всего они выезжали по следующим самарским адресам:

  • - ул. Победы, 16 – устраняли засоры в 2021 году 13 раз,
  • - пр. Георгия Митирева, 18 – 12 раз,
  • - ул. Ново-Вокзальная, 6 – 11 раз,
  • - ул. Физкультурная, 76 – 9 раз,
  • - ул. Самарская, 203 – 9 раз,
  • - ул. Ново-Вокзальная, 191 – 8 раз,
  • - ул. Волгина, 134 – 8 раз,
  • - ул. Чернореченская, 13 – 6 раз,
  • - пр. Волжский, 37 – 6 раз.

Главная причина возникновения засоров – грубейшие нарушения правил эксплуатации канализации! Каждый раз, устраняя засор, бригады вынимают из сетей и колодцев тряпки, средства гигиены, остатки строительных материалов и смесей. 

Обращаем внимание жителей Самары: ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов и другой мусор! Они задерживают жир, образуют непроходимые засоры в трубах и становятся причиной излива стоков на поверхность. Также нетканый материал портит насосы на Городских очистных канализационных сооружениях, забивая и выводя из строя оборудование. 

Напоминаем!

Это ни в коем случае нельзя бросать в унитаз и раковину!

  • 1. Влажные салфетки, маски и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
  • 2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
  • 3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д. 
  • 4. Средства контрацепции.
  • 5. Подгузники.
  • 6. Тряпки (даже самые маленькие).
  • 7. Бумагу.
  • 8. Строительный и бытовой мусор.
  • 9. Гранулы для кошачьих лотков.
  • 10. Лекарства.

Просим Вас соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в неё бытового мусора!

Теги: канализация РКС-Самара

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