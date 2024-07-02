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«РКС-Самара» начали строительство двух водоводов диаметром 300 мм от Студёного оврага к пяти детским лагерям

2 июля 2024 11:57
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«РКС-Самара» начали строительство двух водоводов диаметром 300 мм от Студёного оврага к пяти детским лагерям.

Специалисты приступили к строительству двух водоводов диаметром 300 мм, которые обеспечат чистой питьевой водой детские, молодёжные лагеря и санаторий в районе Барбошиной поляны. На данный момент сюда вода подаётся из скважин. По новым водоводам придёт мягкая питьевая вода, поднятая из Волги и специально подготовленная на НФС-2. Эту воду ждут «Волжский Артек», «Политехник», «Универсиада», «Полёт», санаторий «Можайский-Самара».

Укладывать водоводы будут под дорожным полотном на улицах Студёный овраг 3-я линия, Барбошина поляна 10-я линия и Барбошин овраг. Работы ведутся методом горизонтального направленного бурения, когда трубы заводятся через небольшие котлованы, а основную трассу не вскрывают. Такой метод позволит уменьшить неудобства и сократить время восстановления благоустройства.

Общая протяжённость двух водоводов более 3200 метров. Строительство выполняется в рамках концессионного соглашения. Стоимость работ 168 млн руб., время окончания строительства апрель 2025 г., основные работы планируется закончить в этом году.  

Напомним, что с момента работы РКС в Самаре были введены в действие новый водовод в пос.Горелый Хутор, в п.Управленческий, подведены сети к территории, выделяемой многодетным семьям, ведутся работы по прокладке водоводов в Куйбышевский район. Общая сумма инвестиций «РКС-Самара» в водопроводно-канализационное хозяйство города превысила 9,5 миллиардов рублей.

Теги: РКС-Самара

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