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«РКС-Самара»: куда уходит вода после того, как вы закрыли кран на кухне или нажали кнопку смыва на унитазе

2 февраля 2022 14:43
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Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара».

Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара».

Из прошлых выпусков вы узнали, как добывается, очищается и попадает в дома жителей Самары вода из Волги. Теперь настало время познакомиться с тем, куда эта вода уходит после того, как её использовали. 

Миллион самарцев ежедневно открывает краны на кухне, в ванной, принимает душ, нажимает кнопку слива на унитазе. Огромный объём использованной воды беспрестанно утекает из жилых домов. Ресурс, который забрали из Волги, должен вернуться в реку очищенным. Это одна из главных задач предприятия, которое занимается водоотведением в городе.  

От каждого строения – будь то жилой дом или промышленное предприятие – отходят канализационные трубы небольшого диаметра. Затем они объединяются в большие коллекторы диаметром до двух метров. Длина сетей водоотведения в городе Самаре превышает 1 260 километров! Чтобы обойти все сети пешком понадобится почти 10 полных суток.

По этим километрам труб использованная вода течет в сторону Городских очистных канализационных сооружений. Представьте: находясь на Красной Глинке, вы помыли руки. Через 10-15 часов вода, с которой вы соприкасались, окажется в другой части города – на 116 км, на очистных сооружениях. 

В части труб вода идет самотеком, в части требуется перекачка насосами, которые установлены на канализационных насосных станциях. Благодаря им сточные воды могут подниматься на значительную высоту, перекачиваются по дну реки Самары на очистные сооружения. Всего работает 38 канализационных насосных станций. Там происходит первичная очистка сточных вод от самого крупного мусора: пластиковых бутылок, тряпок. А один раз на станцию приплыли части дивана! Весь мусор вычищается специальными граблями и частично вручную и вывозится. 

Важная часть системы водоотведения – колодцы. В Самаре более 40 000 канализационных колодцев. Каждый колодец регулярно осматривают, сотрудники один раз в два месяца проверяют наличие крышки на колодце и его исправность. Это очень важно. Упасть в открытый колодец не хочет никто. Но крышки часто воруют.  Около каждого колодца нельзя поставить круглосуточную охрану. Поэтому очень важно, чтобы жители города сообщали об открытых колодцах. Тем самым может быть сохранена чья-то жизнь и здоровье. 

Внимание! Обо всех проблемах на уличных сетях водоотведения необходимо сообщать по телефону Центральной диспетчерской службы 334-75-12 или на сайте https://samcomsys.ru/appeals 

Через колодцы специалисты «РКС-Самара» получают доступ к трубам, через них устраняют засоры, которые образуются из-за невнимательного отношения горожан к канализации. 

Обратите внимание! 

Существуют правила пользования канализацией, обязательные для всех: детей и взрослых, жителей и владельцев магазинов и кафе, крупных предприятий и спортивных комплексов. Ни в коем случае нельзя смывать в раковину и унитаз всё, что не растворяется. Иначе в трубах образуются непроходимые заторы, канализационные стоки выходят на поверхность и отравляют жизнь всем соседям. 

Этому мусору место в ведре, а не в унитазе:

1. Остатки еды, очистки свежих или приготовленных продуктов.

2. Маски, влажные салфетки, средства гигиены, подгузники – всё, что сделано из нетканого материала. 

3. Бумага и любая ткань, даже самые маленькие отрезки.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнитель для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии (нарушают процесс биологической очистки).

10. Окурки, спички.

Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!

Засоры могут образовываться во всех трубах: внутри квартиры, на выходе из дома, на уличных сетях любого диаметра. Важно! Если засор произошел внутри дома, то на помощь придут специалисты управляющей компании, ЖЭУ. Специалисты «РКС-Самара» занимаются прочисткой труб большого диаметра, работают со сложной специальной техникой. 

Если стоки не попадают в засор, в пробки из мусора, то они текут по трубам на Городские очистные канализационные сооружения. Кто там живет и как чистит воду,  в каком состоянии вода возвращается в Волгу, мы расскажем в следующем выпуске проекта «Хочу всё знать: водоснабжение и водоотведение города Самары». 

Предыдущие выпуски: 

1. https://samcomsys.ru/news/14082

2. https://samcomsys.ru/news/14159

3. https://samcomsys.ru/news/14232

4. https://samcomsys.ru/news/14304 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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