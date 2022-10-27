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«РКС-Самара»: космические арт-объекты с Аллеи хорошего настроения отправились на зимовку

27 октября 2022 14:32
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Фигуры уехали - хорошее настроение осталось.

Аллея хорошего настроения подготовилась к зиме. Специалисты  «РКС-Самара» сняли и увезли на хранение арт-фигуры, установленные около объектов предприятия. В этом году подразделения творили в космической теме: участок ул. Подшипниковой украсили луноход, ракеты, спутники, планеты, солнечные системы и другие галактические инсталляции.

Каждый год сотрудники ресурсоснабжающего предприятия создают хорошее настроение себе и жителям города: придумывают и делают различные арт-фигуры из неликвидных материалов, оставшихся от работы. Аллея на ул. Подшипниковой была футбольной, спортивной, музыкальной. Фигуры от предыдущих сезонов после зимовки устанавливаются вокруг других объектов компании. В подразделениях уже думают над тем, чем удивить жителей в следующем году.

 К зиме сотрудники «РКС-Самара» подготовили и другие городские объекты: отключили и законсервировали систему автополива у композиции «Прощание с последней водоразборной колонкой» на ул. Ленинской и у фонтана «Древо жизни» на перекрёстке Полевой и Галактионовской.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

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