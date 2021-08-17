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«РКС-Самара»: если в канализацию смывать мусор, стоки так и будут течь по улицам 

17 августа 2021 13:44
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Больше мусора – больше засоров.

За семь месяцев 2021 года специалисты «РКС-Самара» устранили более 3 000 засоров уличных канализационных труб.

Чаще всего они выезжали по следующим адресам:

Аэродромная, 22

Волгина, 108

Волжский проспект, 45

Галактионовская, 32

И.Булкина, 81

Кр.Коммунаров, 18

Металлургов проспект, 61

Ново-Вокзальная, 124

Ново-Садовая, 163

Фадеева, 67

Жители этих и близлежащих домов не соблюдают правила пользования канализацией, смывают в унитаз и раковину то, что смывать категорически нельзя: средства гигиены из нетканых материалов, влажные салфетки и маски, очистки и упаковку от пищевых продуктов, жир и т.д. 

Весь нерастворимый мусор, спокойно проходя через домовую канализацию, скапливается в уличных сетях водоотведения, образует непроходимые засоры. И из-за этого стоки выходят на поверхность. В унитаз, ванну и раковину можно смывать только то, что растворяется! Всё остальное становится причиной засоров и изливов.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара».

Теги: засоры канализация мусор РКС-Самара

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