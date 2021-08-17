«РКС-Самара»: если в канализацию смывать мусор, стоки так и будут течь по улицам 

За семь месяцев 2021 года специалисты «РКС-Самара» устранили более 3 000 засоров уличных канализационных труб.
Чаще всего они выезжали по следующим адресам:
Аэродромная, 22
Волгина, 108
Волжский проспект, 45
Галактионовская, 32
И.Булкина, 81
Кр.Коммунаров, 18
Металлургов проспект, 61
Ново-Вокзальная, 124
Ново-Садовая, 163
Фадеева, 67
Жители этих и близлежащих домов не соблюдают правила пользования канализацией, смывают в унитаз и раковину то, что смывать категорически нельзя: средства гигиены из нетканых материалов, влажные салфетки и маски, очистки и упаковку от пищевых продуктов, жир и т.д.
Весь нерастворимый мусор, спокойно проходя через домовую канализацию, скапливается в уличных сетях водоотведения, образует непроходимые засоры. И из-за этого стоки выходят на поверхность. В унитаз, ванну и раковину можно смывать только то, что растворяется! Всё остальное становится причиной засоров и изливов.
Фото: пресс-служба «РКС-Самара».