«РКС-Самара»: должники за холодное водоснабжение и водоотведение остаются без права пользования канализацией

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Отключение должников от канализации (тампонирование) в 2021 году начали проводить в марте. «РКС-Самара» давали неплательщикам еще один шанс без дополнительных проблем погасить свой долг. Не все этим шансом воспользовались.

Всего самарцам в 2021 году направили 429 персональных уведомлений об отключении. Многие после получения таких уведомлений оплатили квитанции, а 60 квартир с общим долгом в 1 462 000 рублей остались без канализации.

Подключиться вновь к услугам можно будет только после полной оплаты долга и стоимости работ по тампонированию/растампонированию. А это, в зависимости от сложности работ, от 5 до 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что теперь персональные уведомления об отключении – процедура необязательная. Для предупреждения должника об отключениях достаточно уведомления, включенного в текст платежного документа. Проверьте свои квитанции за водоснабжение и водоотведение и оплатите накопившиеся долги.

Фото из открытых источников