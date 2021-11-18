РКС объявляют масштабную закупку на 1,75 млрд рублей

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«Российские коммунальные системы» информируют о планах по проведению в ноябре-декабре 2021 года открытого конкурса на право заключения договора генерального подряда по реконструкции городских очистных сооружений Самары с внедрением технологической биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота. Проектной документацией предусмотрена реконструкция девяти аэротенков, строительство и реконструкция зданий, внедрение системы автоматизированного контроля стоков и другие работы.

Конкурс будет проводиться в электронном виде на электронной торговой площадке ГПБ с публикацией в Единой информационной системе закупок https://zakupki.gov.ru/. Срок проведения работ – 22 месяца с даты допуска на объект. Цена договора составляет 1 миллиард 756 млн руб.

Федеральный оператор водоснабжения приглашает принять участие в конкурсе всех заинтересованных участников, имеющих успешный опыт выполнения работ подобного масштаба и необходимую квалификацию.

Дополнительная информация доступна на сайте РКС.