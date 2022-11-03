РКС начинают закупочную кампанию стоимостью 7 млрд рублей

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«Российские коммунальные системы» объявили о запуске закупочной кампании на 2023 год для приобретения оборудования, техники и материалов для реализации производственных и инвестиционных программ водоканалов, входящих в РКС. Годовой объем закупки РКС составляет порядка 7 млрд руб.

На сегодняшний день открыты конкурсы на поставку спецодежды и спецобуви, полимерной трубы, автотехники. Планируются к открытию конкурсы на поставку насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, хим.реагентов, технологического оборудования и строительных материалов.

Все закупочные процедуры для Группы компаний «Российские коммунальные системы» проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке - ЭТП ГПБ. Сайт площадки – www.etpgpb.ru .

Федеральный оператор водоснабжения по традиции придерживается принципов состязательности, открытости, объективности при выборе контрагента для достижения оптимальных справедливых рыночных цен и наиболее выгодных условий приобретения товаров, работ и услуг.

РКС приглашает принять участие в конкурсе всех заинтересованных участников из Самарской области, имеющих успешный опыт подобного масштаба и необходимую квалификацию.