Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
«РКС-Холдинг» и Сбер на ВЭФ-2025 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

4 сентября 2025 15:28
143
Соглашение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия компаний.

«РКС-Холдинг» и Сбер в рамках Х Восточного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Под документом свои подписи поставили заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС-Холдинга» Григорий Терян и вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Соглашение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия компаний. В числе ключевых направлений сотрудничества — совместная работа в рамках проектов государственно-частного партнёрства, разработка индивидуальных финансовых решений для предприятий «РКС-Холдинга», предоставление банковских гарантий и методическая поддержка.

 «Государственно-частное партнёрство — реальный инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Поддержка Сбера позволит привлекать долгосрочные инвестиции, внедрять современные технологии и реализовывать проекты, которые десятилетиями определяют качество городской среды. Совместная работа бизнеса и государства — это основа для создания надёжной и устойчивой системы ЖКХ в российских городах», - отметил заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС-Холдинга» Григорий Терян.

«Соглашение с "РКС-Холдингом" открывает для нас новые возможности реализации проектов в сфере ЖКХ на принципах государственно-частного партнёрства. Наша общая задача — сделать коммунальную инфраструктуру надёжнее и современнее с помощью новейших технологий и финансовых решений, что улучшит качество жизни миллионов россиян — клиентов компании», - подчеркнул вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин. 

Восточный экономический форум (ВЭФ) - это международное мероприятие, ежегодно проводимое во Владивостоке с целью развития Дальнего Востока и укрепления экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На форуме представители бизнеса, власти и экспертного сообщества обсуждают экономические тренды, заключают соглашения и привлекают инвестиции в российские регионы. Организатором ВЭФ является Фонд Росконгресс. В 2025 году ВЭФ стал десятым по счету. 

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

