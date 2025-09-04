«РКС-Холдинг» и Сбер на ВЭФ-2025 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

143

«РКС-Холдинг» и Сбер в рамках Х Восточного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Под документом свои подписи поставили заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС-Холдинга» Григорий Терян и вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Соглашение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия компаний. В числе ключевых направлений сотрудничества — совместная работа в рамках проектов государственно-частного партнёрства, разработка индивидуальных финансовых решений для предприятий «РКС-Холдинга», предоставление банковских гарантий и методическая поддержка.

«Государственно-частное партнёрство — реальный инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Поддержка Сбера позволит привлекать долгосрочные инвестиции, внедрять современные технологии и реализовывать проекты, которые десятилетиями определяют качество городской среды. Совместная работа бизнеса и государства — это основа для создания надёжной и устойчивой системы ЖКХ в российских городах», - отметил заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам «РКС-Холдинга» Григорий Терян.

«Соглашение с "РКС-Холдингом" открывает для нас новые возможности реализации проектов в сфере ЖКХ на принципах государственно-частного партнёрства. Наша общая задача — сделать коммунальную инфраструктуру надёжнее и современнее с помощью новейших технологий и финансовых решений, что улучшит качество жизни миллионов россиян — клиентов компании», - подчеркнул вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) - это международное мероприятие, ежегодно проводимое во Владивостоке с целью развития Дальнего Востока и укрепления экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На форуме представители бизнеса, власти и экспертного сообщества обсуждают экономические тренды, заключают соглашения и привлекают инвестиции в российские регионы. Организатором ВЭФ является Фонд Росконгресс. В 2025 году ВЭФ стал десятым по счету.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"