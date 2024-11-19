Ресурсные и управляющие компании объединились в борьбе с должниками

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Удобства дома - это результат круглосуточной работы ресурсных и управляющих компаний. Нет оплаты - нет удобств: гарантирующие поставщики коммунальных услуг «РКС-Самара» и «СамГЭС», а также управляющая компания «Коммунресурс» объединили усилия в борьбе с должниками и вышли на совместное отключение.

Одним из первых без коммунальных благ оказался житель дома 16 квартала посёлка Мехзавод: абонент накопил долг больше 170 тысяч рублей за электричество, холодную воду, канализацию и за обслуживание дома. На связь никак не выходил, уведомления игнорировал. В результате ему затампонировали канализацию и отключили электроснабжение в квартире.

Следующим коммунальных услуг лишился житель 472 дома по пр. Карла Маркса - там долг больше 150 тысяч за свет, воду и работу УК. Теперь должникам нужно не только оплатить все квитанции, но и демонтаж заглушки, и повторное подключение электроэнергии - в целом, около 10000 рублей дополнительно. Добавить к этому возросшие размеры госпошлин при судебных разбирательствах - и коммунальные долги становятся серьёзным ударом по бюджету.

«Действующее законодательство установило обязательный срок для оплаты - 10 число каждого месяца, - подчёркивает начальник управления по работе с физлицами «РКС-Самара» Надежда Самарина. - Не имеет значения, большую или маленькую сумму накопил абонент. Если оплаты нет два платёжных периода, то уже можно отключать услугу. Уведомления об отключении размещены на каждой квитанции, по закону этого достаточно». «Должники выбраны не случайно - это платёжеспособные граждане, которые накопили задолженность и перед УК, и перед ресурсными организациями, - добавляет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачёв. - Долг жильцов перед УК «Коммунресурс» больше 100 млн рублей. На эти средства можно было бы отремонтировать десятки крыш, подъездов, внутридомовых сетей, тротуаров».

Прежде чем отключить услуги, ресурсные компании пытаются выйти на связь с должником: оставляют уведомления, звонят, пишут, приходят лично, учитывают платёжеспособность. «Мы занимаемся тем, что уведомляем потребителей о том, что у них есть задолженность, любыми доступными способами, чтобы побудить их данную задолженность урегулировать в добровольном порядке, погасить здесь и сейчас», - объясняет и.о.начальника управления реализации управления электроэнергии АО «СамГЭС» Дмитрий Кучканов.

Отключения будут проводиться регулярно, «СамГЭС» ежемесячно проводит 3000 выездов по адресам должников, а «РКС-Самара» уже предупредили о долгах 45 тысяч абонентов. Ресурсные организации и управляющая компания призывают должников не прятаться и не доводить ситуацию до отключения услуг - выйти на связь, погасить задолженности или оформлять рассрочку.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»