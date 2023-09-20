Решение всех вопросов ЖКХ теперь доступно в одном приложении

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Минцифры и Минстрой России ведут активную совместную работу над удобством цифровых сервисов.

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.

Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения ремонта и перечень работ – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ. Также пользователи могут поставить оценку работе управляющей организации, на основе которых формируется их рейтинг.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически.

