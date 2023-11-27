Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю

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30 ноября запланирована замена трех задвижки диаметром 150мм по Заводскому шоссе. Для этого с 10:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: Заводское шоссе: 23, 25, 25/2, 27, 27д; ул. Ближняя, 4; проезд Мальцева 9, 22к1.

Также 30 ноября будет проведена замена двух задвижек диаметром 300мм по ул. Осипенко, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 23:00 по адресам: ул. Осипенко 14, 20, 24; ул. Ново-Садовая 22, 24. Бойлер: Осипенко 20

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.