Ремонт водовода на 6 просеке в Самаре: все с водой

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Бригада «РКС-Самара» проводит аварийно-восстановительные работы на 6 просеке в районе дома №165. В середине января там произошел технологический отказ на водоводе д-1200 мм, возникла утечка большой интенсивности. Технические условия участка сложные: водовод пролегает на глубине 8 метров на местности с очень неровным рельефом.

Сейчас на месте ведутся земляные работы, специалисты сделали переключение, чтобы не прекращать водоснабжение в близлежащих домах, все жители с водой. После окончания ремонтных работ будет восстановлено благоустройство и убрана наледь.

Несколько лет назад неизвестные незаконно свезли сюда тысячи тонн грунта, образовав огромную насыпь. Наверху расположилась автостоянка. В 2017 году специалисты «РКС-Самара» вывезли больше сотни КамАЗов земли с этого места, чтобы провести аварийно-восстановительные работы на водоводе.

«РКС-Самара» предупреждают о необходимости соблюдения норм и правил эксплуатации подземных коммуникаций. Жителям и застройщикам нужно внимательно относиться к городским коммуникациям и помнить, что все работы необходимо проводить, учитывая особенности залегания подземных инженерных коммуникаций, и согласовывать с ресурсоснабжающей организацией.