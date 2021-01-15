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Ремонт водовода на 6 просеке в Самаре: все с водой

15 января 2021 10:30
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Ремонт водовода на 6 просеке в Самаре: все с водой

Бригада «РКС-Самара» проводит аварийно-восстановительные работы на 6 просеке в районе дома №165. В середине января там произошел технологический отказ на водоводе д-1200 мм, возникла утечка большой интенсивности. Технические условия участка сложные: водовод пролегает на глубине 8 метров на местности с очень неровным рельефом. 

Сейчас на месте ведутся земляные работы, специалисты сделали переключение, чтобы не прекращать водоснабжение в близлежащих домах, все жители с водой. После окончания ремонтных работ будет восстановлено благоустройство и убрана наледь.  

Несколько лет назад неизвестные незаконно свезли сюда тысячи тонн грунта, образовав огромную насыпь. Наверху расположилась автостоянка. В 2017 году специалисты «РКС-Самара» вывезли больше сотни КамАЗов земли с этого места, чтобы провести аварийно-восстановительные работы на водоводе. 

 «РКС-Самара» предупреждают о необходимости соблюдения норм и правил эксплуатации подземных коммуникаций. Жителям и застройщикам нужно внимательно относиться к городским коммуникациям и помнить, что все работы необходимо проводить, учитывая особенности залегания подземных инженерных коммуникаций, и согласовывать с ресурсоснабжающей организацией.  

 

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