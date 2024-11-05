Регоператор Самарской области по обращению с отходами ищет помощников

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АО «Экология» объявило тендер на вывоз мусора.

— Предмет договора: оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Самарского районов, — говорится в документах на сайте госзакупок.

Цена контракта составила больше 690 миллионов рублей. К работе выбранный подрядчик приступит 1 декабря 2024, а закончится контракт 31 октября 2025 года. Работать подрядчик будет по такому графику:

с 1 июня по 31 августа: в будни с 8:00 до 23:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 10:00 до 23:00;

с 1 сентября по 31 мая: в будни с 8:00. до 22:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Новый мусорный оператор приступил к работе в Самарской области 1 ноября. Пока что разницы жители областной столицы не заметили, пишет 63.ру.