Разъяснение по водоснабжению Самарского и Ленинского района в Самаре

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Во время плановых работ по переустройству инженерных сетей в Ленинском районе под отключение дополнительно попала часть домов в Самарском районе. Информация в ряде соцсетей об «аварии на сетях, которая оставила весь район без воды», не соответствует действительности.

Основные работы по выносу сетей в Ленинском районе завершены, сейчас водоснабжение восстанавливается, идёт запуск системы - процесс не единомоментный, требует определённого времени. В часть домов вода уже вернулась. Прилагаются все усилия, чтобы к 15-16 часам 22 декабря восстановить ХВС в штатном режиме.