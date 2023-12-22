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Разъяснение по водоснабжению Самарского и Ленинского района в Самаре

22 декабря 2023 12:05
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Разъяснение по водоснабжению Самарского и Ленинского района в Самаре

Во время плановых работ по переустройству инженерных сетей в Ленинском районе под отключение дополнительно попала часть домов в Самарском районе. Информация в ряде соцсетей об «аварии на сетях, которая оставила весь район без воды», не соответствует действительности.

Основные работы по выносу сетей в Ленинском районе завершены, сейчас водоснабжение восстанавливается, идёт запуск системы - процесс не единомоментный, требует определённого времени. В часть домов вода уже вернулась. Прилагаются все усилия, чтобы к 15-16 часам 22 декабря восстановить ХВС в штатном режиме.

Теги: РКС-Самара

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