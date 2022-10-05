Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую

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По состоянию на 5 октября батареи согрелись уже в 9495 (93,1%) домах. По словам специалистов, после заполнения теплоносителем жилищного фонда в полном объеме, можно будет приступить к постоячной работе.

К подключению отопления в социальных объектах подошли в приоритетном порядке. В настоящий момент с теплом уже 100% школ, детских садов, учреждений опеки и попечительства, а также здравоохранения.

При этом продолжают заполнять теплоносителем и батареи в учреждения дополнительного образования (98,2%), культуры и спорта, а также в вузах и ссузах – порядка 93% таких учебных заведений отапливаются.