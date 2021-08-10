Я нашел ошибку
Главные новости:
в Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина.
В Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
Самарцы заняли плавающую в реке косулю
Самарцы заняли плавающую в реке косулю
Минпросвещения вводит новый уровень образования
Минпросвещения вводит новый уровень образования
Депутаты отказались замораживать строительство крематория в Самарской области
Депутаты отказались замораживать строительство крематория в Самарской области
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
Самарской мелиорацией теперь будут управлять из Саратова
Самарской мелиорацией теперь будут управлять из Саратова
Аферисты могут предложить приобрести товар, который не принесет ни какой пользы
Аферисты могут предложить приобрести товар, который не принесет ни какой пользы
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.38
EUR 86.44
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду

10 августа 2021 11:48
224
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду

В связи со строительством транспортной развязки 11 и 12 августа 2021 года будет временно ограничено холодное водоснабжение. 

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 11 и 12 августа 2021 подрядная организация будет проводить переврезку двух водоводов в районе пересечения улиц Советской Армии и Ново-Садовой. В период проведения работ с 10.00 11 августа ориентировочно до 10.00 12 августа будет отключено холодное водоснабжение  по адресам:

- ул. Сов.Армии, 271, 277, 253, 253а, 253б, 253в, 253г, 238б, 240б

- ул. Градовская, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 79а

- 3 просека, 94, 94 а - г

- 5 просека, 139, 137, 141, 91а

 

 Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также около 277 дома по ул. Сов.Армии «РКС-Самара» установит бойлер с питьевой водой. 

Теги: В центре внимания водоснабжение Ново-Садовая РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Суд поддержал позицию «РКС-Самара» о переносе детской площадки
06 августа 2021, 09:22
Суд поддержал позицию «РКС-Самара» о переносе детской площадки
В настоящее время в Самаре около 400 строений расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения. ЖКХ
748
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
03 августа 2021, 09:54
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Пока оценить масштаб и значимость могут только специалисты, но знать должны все.  ЖКХ
704
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
21 мая 2021, 11:00
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
Самый простой и доступный всем способ – сообщить данные по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца: круглосуточно и без очередей. ЖКХ
1311

В центре внимания
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
10 августа 2021  12:58
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
40
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
10 августа 2021  12:25
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
96
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
10 августа 2021  11:48
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
223
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 августа 2021  13:10
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
602
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2021  09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
499
Весь список