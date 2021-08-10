Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду

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В связи со строительством транспортной развязки 11 и 12 августа 2021 года будет временно ограничено холодное водоснабжение.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 11 и 12 августа 2021 подрядная организация будет проводить переврезку двух водоводов в районе пересечения улиц Советской Армии и Ново-Садовой. В период проведения работ с 10.00 11 августа ориентировочно до 10.00 12 августа будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

- ул. Сов.Армии, 271, 277, 253, 253а, 253б, 253в, 253г, 238б, 240б

- ул. Градовская, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 79а

- 3 просека, 94, 94 а - г

- 5 просека, 139, 137, 141, 91а

Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также около 277 дома по ул. Сов.Армии «РКС-Самара» установит бойлер с питьевой водой.