Работники Сызранской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 выступили на соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС с блоками ПГУ

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Команда Самарского филиала «Т Плюс», состоявшая из работников Сызранской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1, вошла в четверку сильнейших на соревнованиях профмастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками.

Первое место заняла сборная Владимирского филиала «Т Плюс». Проведение подобных соревнований позволяет оценить уровень профессиональной подготовленности персонала, а также дает возможность обмена опытом работников «Т Плюс» из различных регионов страны.

Семь команд-участниц прошли семь этапов соревнований за три дня. Испытания коснулись основных режимов работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ – от нормальных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему.

В команду Самарского филиала «Т Плюс» вошли как новички, так и сотрудники с 10-летним стажем и более. Трое из этих участников заняли 2 место в борьбе за звание «Лучших по профессии»: начальник смены котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ Алексей Нуйкин, начальник смены химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Наталья Калмыкова и машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами Сызранской ТЭЦ Сергей Сятыня. Возглавлял сборную филиала заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин.