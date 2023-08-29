Пять часов потребовалось специалистам «РКС-Самара» для запуска водовода на 6 просеке

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Земляные работы, раскопки, ремонт труб - это то, что жители города первым делом вспоминают в разговоре о ресурсной компании. Бригады аварийно-восстановительных работ можно встретить на любой улице, кажется, что вся работа кипит именно здесь, в яме. Но это верно лишь отчасти.

Отключение и запуск крупных водопроводных линий (водоводов) - сложный технологический процесс, требующий участия профильных специалистов. В «РКС-Самара» этим занимаются группы эксплуатации водоводов совместно с инженерами группы режимов центральной диспетчерской службы. Сами они говорят, что остановить водовод не так сложно - на это нужно примерно 30 минут, а вот запускать его заново в работу требует нескольких часов и постоянного контроля.

Так, отключённый недавно водовод на 6 просеке после устранения повреждения запускали 5 часов. После того как трубу заполнили водой, её начали подключать к действующей сети - этот процесс контролировали три бригады в разных местах. Одни открывали задвижку на водоводе, другие следили, чтобы вышел оставшийся в трубе воздух и при этом не попал на насосную станцию, третьи контролировали датчики давления. Причем всё нужно делать плавно, постепенно, чтобы не возник гидроудар и его последствия - новые повреждения. Как говорят сами инженеры: в таком сложном техническом процессе нельзя спешить и нужно действовать слаженно, ведь от водоводов запитаны огромные участки сети и зависит водоснабжение десятков и сотен домов, социальных объектов и котельных.

Поэтому иногда, открывая кран с водой, представьте, что до этого десятки специалистов несколько часов аккуратно поворачивали тяжёлый штурвал, следили по датчикам, держали руку на пульсе водоснабжения города.

Фото: «РКС-Самара»