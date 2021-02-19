Прямой диалог: Дмитрий Азаров провел встречу со старшими МКД региона

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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу со старшими многоквартирных домов региона в режиме видеоконференции. На связи были более 10 тысяч человек – активных жителей Самарской области, которые на общественных началах обеспечивают качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, отстаивают интересы своих соседей.

«Я пригласил вас для делового и содержательного разговора по теме ЖКХ, потому что понимаю, что вопрос содержания жилья, качественного предоставления услуг касается буквально каждого жителя Самарской области, – отметил Глава региона, обращаясь к старшим МКД. – Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не значит, что с этим я буду мириться и впредь».

Дмитрий Азаров отметил, что за последние два года благодаря обновлению подходов в деятельности Государственной жилищной инспекции и активности людей удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а осуществляли мошеннические действия.

«Я постоянно бываю в различных муниципалитетах, городах, сельских поселениях нашей замечательной Самарской области. И на каждой территории глава муниципалитета меня убеждает в том, что знает абсолютно все проблемы ЖКХ, каждого дома, находится на прямой связи с председателями МКД и решает все вопросы по мере возникновения. Но прямое общение со старшими по домам, анализ обращений, которые поступают в мой адрес, показывает, что реальная картина далека от той, которую мне пытаются представить. Эту ситуацию надо менять кардинально», – подчеркнул Губернатор и призвал активных жителей региона к прямому контакту на регулярной основе. Дмитрий Азаров уверен в том, что залогом эффективной, успешной работы может быть «только прямой контакт с жителями». Именно старшие по домам, руководители ТОС знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители в своем доме, подъезде, дворе, на своей улице.

«Прямой контакт поможет нам вместе наладить работу и создать условия, когда местная власть будет близка к людям, чтобы совместно отрабатывать проблемы. Все условия я для этого создал и личным примером, и личным контролем. Уверен, что наша работа, которую мы совместно начинаем, будет иметь успешные результаты», – отметил руководитель региона.